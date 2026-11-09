बाघापुराना में ताबड़तोड़ फायरिंग

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मोगा के बाघापुराना में दिवाली की रात खेता बस्ती में दो गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई गईं। फायरिंग की चपेट में आने से घर की छत पर खड़ा एक 35 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल की पहचान जगजीत सिंह निवासी बाघापुराना के रूप में हुई है।

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