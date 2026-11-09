बठिंडा में रिश्तेदारों में खूनी जंग: दीपावली के दिन हुई झड़प में एक की मौत, तीन जख्मी; पुलिस जांच में जुटी

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सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ समय से बीड तालाब वासी व्यक्ति का अपने ही रिश्तेदारों के साथ विवाद चल रहा था। दीपावली के दिन दोनों पक्ष नरुआना रोड पर आमने-सामने हो गए। सूत्रों ने बताया कि बीड तालाब वासी अपनी स्कार्पियो में आया था और उसके रिश्तेदार जीप में आए थे।दोनों पक्षो ने पहले एक दूसरे की गाड़ी को टक्कर मारी, फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था। इस हमले में बीड़ तालाब के व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसके तीन रिश्तेदार गंभीर घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायलों में से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।