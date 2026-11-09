पठानकोट में कबाड़ की दुकान में लगी आग: दीपावली पर आतिशबाजी की चिंगारी से भड़की, लाखों का नुकसान

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जानकारी के अनुसार, दीपावली पर्व के चलते शहर के अलग-अलग इलाकों में आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान डाकी रोड स्थित कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी के कारण निकली चिंगारी से दुकान में आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।दमकल कर्मियों को आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक दुकान में रखा सारा कबाड़ जलकर खाक हो चुका था। घटना के कारण दुकान मालिक को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।