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पठानकोट में कबाड़ की दुकान में लगी आग: दीपावली पर आतिशबाजी की चिंगारी से भड़की, लाखों का नुकसान

Mon, 09 Nov 2026 01:00 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट Published by: Nivedita Updated Mon, 09 Nov 2026 01:00 PM IST
सार

दीपावली पर्व के चलते शहर के अलग-अलग इलाकों में आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान डाकी रोड स्थित कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी के कारण निकली चिंगारी से दुकान में आग लगी।

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fire at scrap shop located on Daki Road in Pathankot
पठानकोट में कबाड़ की दुकान में लगी आग - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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पठानकोट के डाकी रोड स्थित एक कबाड़ की दुकान में दीपावली की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दुकान में रखा पूरा कबाड़ जलकर राख हो गया। इस घटना में दुकान मालिक को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।
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जानकारी के अनुसार, दीपावली पर्व के चलते शहर के अलग-अलग इलाकों में आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान डाकी रोड स्थित कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी के कारण निकली चिंगारी से दुकान में आग लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।
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दमकल कर्मियों को आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक दुकान में रखा सारा कबाड़ जलकर खाक हो चुका था। घटना के कारण दुकान मालिक को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
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