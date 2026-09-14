{"_id":"6aa76ddc5be90e214409a5fa","slug":"video-religious-event-in-guru-har-sahai-to-mark-the-prakash-purab-of-the-guru-granth-sahib-ji-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुहरसहाए में गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश दिहाड़े पर धार्मिक आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका गुरुहरसहाए के गांव बूला राय के गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश दिहाड़े को समर्पित धार्मिक आयोजन करवाया गया। इस दौरान जपुजी साहिब जी का पाठ किया गया और हलका वासियों की सुख-शांति एवं खुशहाली के लिए अरदास की गई। इसके उपरांत आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधानों, टकसाली वर्करों और पार्टी नेताओं की बैठक हुई। नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए पार्टी से नाराज चल रहे टकसाली नेताओं को साथ लेकर चलने पर सहमति जताई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने तथा हलके में पार्टी को और मजबूत करने संबंधी विचार-विमर्श किया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद दूर कर संगठन की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की अपील की। इस मौके पर संगत के लिए विशेष लंगर का भी प्रबंध किया गया। आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगत ने भाग लिया।

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