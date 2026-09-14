जलालाबाद पुलिस थाने में ग्रेनेड हमला: पकड़े गए दो आरोपी, पाकिस्तान से जुड़े तार; क्या बोले पुलिस अधिकारी?

फाजिल्का पुलिस ने थाना सिटी जलालाबाद में हुए ग्रेनेड हमले के मामले को ट्रेस करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीआईजी फिरोजपुर रेंज सनेहदीप शर्मा और जिला पुलिस प्रमुख गगन अजीत सिंह ने दी।

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जानकारी के अनुसार, 12-13 सितंबर की दरमियानी रात को थाना सिटी जलालाबाद के अंदर देर रात करीब दो बजे धमाका हुआ था जिसमें थाने के अंदर खड़े पुराने वाहनों के शीशे टूटे हुए मिले थे। इसके अलावा वाहनों में किसी नुकीली वस्तु से किए गए छेद भी पाए गए थे। इस घटना के बाद थाना परिसर के उक्त क्षेत्र में धमाका होने की आशंका जताई गई थी।मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिटी जलालाबाद में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान कप्तान पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाजिल्का सतिंदर कुमार और डीएसपी लवदीप सिंह की निगरानी में सीआईए फाजिल्का के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील कुमार तथा थाना सिटी जलालाबाद के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर मोहित धवन के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया।