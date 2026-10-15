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पंजाब बंद का रोपड़ में पूर्ण असर, भाजपा ने डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में दिए गए पंजाब बंद के आह्वान का रोपड़ में पूर्ण असर देखने को मिला। शहर के सभी बाजार बंद रहे। इस दौरान भाजपा की ओर से भी डीसी कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया और इंसाफ की मांग को लेकर डीसी को मांगपत्र सौंपा गया।
वहीं, किसान संगठनों के नेताओं ने बंद के दौरान व्यापार मंडल और विशेष रूप से मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
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