{"_id":"6ab14939be96009aa601f08d","slug":"video-misdeed-with-young-woman-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ से पठानकोट लौट रही युवती को रास्ते में रोककर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, चार आरोपियों पर केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ से पठानकोट लौट रही एक युवती के साथ गांव के रास्ते में चार युवकों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उक्त युवकों ने उसे रास्ते में रोकने के बाद झाड़ियों की ओर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने वालों ने युवती का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया और धमकियां दीं। घटना की शिकायत मिलने के बाद थाना सदर पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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