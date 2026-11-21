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फरीदकोट जिले में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने और नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस की निगरानी में जिले के 13 नशा हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस टीमों ने इन इलाकों में नशा तस्करी से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की बारीकी से तलाशी ली। इसके अलावा इलाके में घूम रहे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की गई। पुलिस के अनुसार, जिले में नशा तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत समय-समय पर विशेष सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। पुलिस ने जिले में 13 ऐसे इलाकों की पहचान नशा हॉटस्पॉट के रूप में की है, जहां विशेष निगरानी रखी जाती है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए विभिन्न स्थानों की जांच की। इस मौके पर एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस ने कहा कि नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के उद्देश्य से पुलिस समय-समय पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाती है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें तथा नशा बेचने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें, ताकि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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