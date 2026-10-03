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लखीमपुर खीरी कांड की पांचवीं बरसी पर चंडीगढ़ में किसानों का कैंडल मार्च
अमृतसर से किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब का जत्था आज सुबह ब्यास पुल से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है और शाम को होने वाले कैंडल मार्च में शामिल होगा।
यह जानकारी किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने दी। आज के जत्थे में मुख्य नेताओं में प्रदेश महासचिव रणबीर सिंह जी राणा, लखविंदर सिंह वरियाम नंगल, सतनाम सिंह मानोचाल, हरविंदर सिंह मसानियां, इंद्रजीत सिंह कलीवाला, सरवण सिंह बाऊपुर, दर्शन सिंह जी मोगा, परमजीत सिंह जी भुल्ला, हरभजन सिंह वैरो नंगल, बलविंदर सिंह रुमाणा चैक और गगनदीप सिंह जी पठानकोट आदि नेता शामिल हैं, जो जत्थे को लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हु
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