पंजाब: रजवाहे में मिला छह साल के बच्चे का शव, लोहे की तार से बंधे थे हाथ-पांव; हत्या की आशंका

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जानकारी के मुताबिक, गांव के चौकीदार जगसीर सिंह ने रजवाहे के पुल के पास बच्चे का शव फंसा देख थाना सदर पुलिस को सूचना दी। सब-इंस्पेक्टर सतपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सहारा सोसायटी के कार्यकर्ताओं की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने खाकी रंग की टी-शर्ट, काले रंग की हाफ पैंट और पैरों में सैंडल पहन रखे थे।बच्चे के हाथ-पैर तार से बंधे मिले। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि बच्चे की हत्या के बाद शव को रजवाहे में फेंका गया। पुलिस ने शव को पहचान के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जांच अधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि चौकीदार के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से भी बच्चे के संबंध में जानकारी जुटा रही है। बच्चे की पहचान होने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।