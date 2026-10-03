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पंजाब: रजवाहे में मिला छह साल के बच्चे का शव, लोहे की तार से बंधे थे हाथ-पांव; हत्या की आशंका

Sat, 03 Oct 2026 10:32 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 10:32 AM IST
सार

फरीदकोट में छह साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रजवाहे में बच्चे का शव मिला है। बच्चे के हाथ-पांव बंधे थे। 

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Dead Body of six-year-old boy found in canal
रजवाहे में मिला छह साल के बच्चे का शव - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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थाना सदर के गांव टहिणा के पास रजवाहे में करीब छह वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्चे के हाथ-पैर बारीक लोहे की तार से बंधे हुए थे, जिसके चलते पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुल के पास फंसा था बच्चे का शव
जानकारी के मुताबिक, गांव के चौकीदार जगसीर सिंह ने रजवाहे के पुल के पास बच्चे का शव फंसा देख थाना सदर पुलिस को सूचना दी। सब-इंस्पेक्टर सतपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सहारा सोसायटी के कार्यकर्ताओं की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक बच्चे ने खाकी रंग की टी-शर्ट, काले रंग की हाफ पैंट और पैरों में सैंडल पहन रखे थे। 
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पुलिस कर रही जांच
बच्चे के हाथ-पैर तार से बंधे मिले। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि बच्चे की हत्या के बाद शव को रजवाहे में फेंका गया। पुलिस ने शव को पहचान के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जांच अधिकारी सतपाल सिंह ने बताया कि चौकीदार के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों से भी बच्चे के संबंध में जानकारी जुटा रही है। बच्चे की पहचान होने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
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