{"_id":"6a9b8834b466a013970946cf","slug":"video-janmashtami-was-celebrated-with-great-enthusiasm-in-ferozepur-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर में विभिन्न मंदिरों और गली-मोहल्लों में जन्माष्टमी महोत्सव श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर की रिखी कॉलोनी स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर में रात 12 बजे तक भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान को भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए।

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