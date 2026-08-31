{"_id":"6a950a511a458dfd330bdde9","slug":"video-gates-closed-at-the-uils-department-students-argue-with-the-police-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूआईएलएस विभाग में बंद हुए गेट, पुलिस के साथ विद्यार्थियों की बहस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूआईएलएस विभाग के बाहर 10:15 बजे गेट बंद कर दिया गया है। विद्यार्थियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। विद्यार्थियों और पुलिस के बीच बहस चल रही है। पार्टियों के समर्थक अपने-अपने जानकार प्रोफेसर को फोन करके प्रवेश करवाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं लॉ डिपार्टमेंट के बाहर एंट्री को लेकर बहसबाजी चल रही है। यहां पर एंट्री बंद होने के बाद काफी स्टूडेंट बाहर ही रह गए हैं।

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