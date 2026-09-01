किसान नेता काका सिंह कोटड़ा की तबीयत बिगड़ी: फरीदकोट जेल में बंद हैं, सांस लेने में आई परेशानी

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सूचना मिलने पर बीकेयू सिद्धूपुर के प्रमुख और एसकेएम गैर-राजनीतिक के वरिष्ठ नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। डल्लेवाला ने आरोप लगाया कि कोटड़ा की सेहत पिछले तीन दिनों से ही खराब थी, लेकिन उन्हें अब अस्पताल लाया गया।उन्होंने दावा किया कि जेल में बंद करीब पांच अन्य किसानों की सेहत भी खराब है और सभी को तत्काल उपचार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी किसान की हालत बिगड़ने पर पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, प्रशासन और जेल प्रशासन जिम्मेदार होंगे। कोटड़ा को हथकड़ी लगाए जाने पर भी डल्लेवाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसान स्वेच्छा से जेल गए हैं, फिर उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।