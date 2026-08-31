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बस स्टैंड के पास सरकारी जमीन पर कूड़े का डंप, बरिंदर ढिल्लों ने विधायक और नगर काउंसिल प्रधान पर उठाए सवाल

Mon, 31 Aug 2026 08:55 PM IST
चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Chandigarh-Punjab Bureau चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:55 PM IST
Garbage dump on government land near the bus stand
रूपनगर बस स्टैंड के नजदीक आर्मी सहित सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कूड़ा डंप किए जाने को लेकर कांग्रेस के रूपनगर हलका इंचार्ज बरिंदर सिंह ढिल्लों ने पंजाब सरकार, स्थानीय विधायक और नगर कौंसिल प्रधान पर सवाल खड़े किए हैं। ढिल्लों ने इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), प्रदूषण नियंत्रण कानून तथा नगर कौंसिल के नियमों का कथित उल्लंघन बताते हुए एनजीटी में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।मौके पर कूड़े से भरी जमीन दिखाते हुए बरिंदर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि शहर के बीचोंबीच कथित तौर पर बिना मंजूरी के डंपिंग साइट बना दी गई है, जहां नगर कौंसिल का कूड़ा बड़े स्तर पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इस तरह कूड़ा जमा रहने से क्षेत्र में दुर्गंध, प्रदूषण और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। ढिल्लों ने स्थानीय विधायक पर पर्यावरण के मुद्दे पर *दोहरा रवैया अपनाने* का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने हाल ही में सतलुज के रास्ते रूपनगर में कथित तौर पर पहुंच रहे प्रदूषण को लेकर एफआईआर तक दर्ज करवाई थी, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कथित अवैध डंपिंग साइट पर नगर कौंसिल द्वारा डाले जा रहे कूड़े को लेकर चुप्पी साध रखी है। बरिंदर ढिल्लों ने मांग की कि उक्त स्थान पर तत्काल कूड़ा फेंकना बंद किया जाए, वहां पहले से पड़े कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जाए और जमीन को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।ढिल्लों ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इसे संबंधित उच्च अधिकारियों और पर्यावरण से जुड़े मंचों के समक्ष उठाएगी।
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