भाजापा की नशामुक्त पंजाब यात्रा: सांसद मनोज तिवारी बोले- सत्ता में आने पर तीन साल में खत्म करेंगे नशा

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पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पंजाब के गांवों और शहरों में नशे का जाल लगातार फैल रहा है। उनके अनुसार, राज्य में लगातार सत्ता में रही सरकारें इस समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या तब तक समाप्त नहीं हो सकती, जब तक इसके पीछे सक्रिय तस्करी नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर तीन वर्षों के भीतर नशे की समस्या को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।सांसद सतनाम सिंह संधू ने नशे की समस्या को नाको-टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा कि पंजाब में इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ‘डबल इंजन’ सरकार की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) और एम्स के सहयोग से किए गए ‘मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस एब्यूज इन इंडिया’ राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में 10 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 6.25 लाख नाबालिग बच्चे नशीले पदार्थों की लत से प्रभावित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वयस्क नशीले पदार्थों के उपयोगकर्ताओं की संख्या 63.60 लाख से अधिक है।संधू के मुताबिक, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में अब तक 10.63 लाख से अधिक मरीजों का पंजीकरण और उपचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या को राज्य में बढ़ती गैंगस्टर और आतंकवादी गतिविधियों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए।