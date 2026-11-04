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फिरोजपुर फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री में मारा छापा, गंदगी में तैयार हो रही थी मिठाइयां

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 04 Nov 2026 04:42 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 04:42 PM IST







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फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के नेतृत्व में मिठाई बनाने वाली जीएस फैक्ट्री में दबिश दी। जांच के दौरान फैक्ट्री में गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। विभाग की टीम ने मौके से मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे और गंदगी में तैयार की जा रही मिठाइयों को नष्ट करवाया। ... और पढ़ें

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