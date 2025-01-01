पंजाब चुनाव: आज शाम आ सकती है 'आप' के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, नए चेहरों को मिल सकता है टिकट; सियासी सरगर्मी

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची गुरुवार शाम को जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी ने अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई, 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (पीएसी) की एक बैठक बुलाई है।

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बैठक से पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार सुबह पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक से पहले नए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है।पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद, गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक होगी। इस बैठक में दूसरी सूची में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नामों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी, और बैठक के तुरंत बाद सूची की घोषणा की जा सकती है।पार्टी सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदवार सूची से कुछ मौजूदा विधायकों को हटा सकती है। दूसरी सूची में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कुछ उम्मीदवारों को टिकट न देने और उनकी जगह नए चेहरों को लाने का फैसला सर्वे के नतीजों के आधार पर लिया गया है।गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। पहली सूची में शामिल सभी 40 उम्मीदवार, जिनमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हैं, मौजूदा विधायक हैं। पहली सूची जारी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा।अक्टूबर की शुरुआत में, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए, आम आदमी पार्टी ने शनिवार को 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इस सूची में धुरी से मुख्यमंत्री भगवंत मान, कोटकपुरा से विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और लुधियाना पश्चिम से मंत्री संजीव अरोड़ा (जो फिलहाल जेल में हैं) के नाम शामिल हैं।इस सूची में कई अन्य मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, करतारपुर से बलकार सिंह, गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह रौरी, एस.ए.एस. नगर से कुलवंत सिंह और भदौड़ से लाभ सिंह उगोके शामिल हैं।उम्मीदवारों के नामों को शनिवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री हरपाल चीमा और पीएसी के अन्य सदस्य मौजूद थे।पार्टी द्वारा घोषित अन्य उम्मीदवारों में मोगा से अमनदीप कौर अरोड़ा, बटाला से अमनशेर सिंह (शेरी कलसी), अमृतसर दक्षिण से इंद्रबीर सिंह निज्जर, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, खेमकरण से सरवन सिंह धुन, नकोदर से इंद्रजीत कौर मान, दसूहा से करमबीर सिंह घुमन और उरमर से जसवीर सिंह राजा गिल शामिल हैं।इस घोषणा के बाद, केजरीवाल ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं और लिखा, "सभी उम्मीदवारों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"2022 के विधानसभा चुनावों में, AAP ने राज्य की 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली थीं।