{"_id":"6af1a2b02e1a4251f004fd97","slug":"video-defections-intensify-in-chandigarh-amarjit-singh-gujral-joins-akali-dal-sukhbir-badal-welcome-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में अमरजीत सिंह गुजराल अकाली दल में शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले शहर की राजनीति में दल-बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में जिला अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अमरजीत सिंह गुजराल अपनी धर्मपत्नी एवं पूर्व पार्षद रविंदर कौर गुजराल सहित अपने कई समर्थकों के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उनका पार्टी में स्वागत किया।

... और पढ़ें