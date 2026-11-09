Chd-Pb Big News: पटाखों के धुएं से पंजाब की हवा जहरीली, जालंधर में बुजुर्ग जिंदा जला; दिवाली पर कई हादसे

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जालंधर और लुधियाना में दिवाली की रात पटाखों के कारण एक बुजुर्ग और एक किशोर की माैत हो गई। वहीं अमृतसर और मोगा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। अमृतसर में गोली लगने से युवक की माैत हो गई।