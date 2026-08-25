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नंगल में आठवीं कक्षा के छात्र ने रचा अपने अपहरण का ड्रामा, ऐसे खुला भेद
नंगल पुलिस में आठवीं कक्षा के बच्चे की अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। वार्ड 13 के पार्षद हरदीप सिंह बरारी ने पुलिस को फोन किया कि गांव कंचेहड़ा के एक आठवीं कक्षा के बच्चे का गांव कथेड़ा के सरकारी हाई स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया था। एक बुलेट सवार सरदार युवक ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने खुद उस बच्चे को अपने साथ लेकर क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले लेकिन बच्चे द्वारा बताई गई काले रंग की यूपी नंबर बैन किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। इसके बाद जब बच्चे को प्यार से पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूल से छुट्टी करने के लिए ड्रामा रचा था। पुलिस ने बच्चे को परिवार के सुपुर्द कर दिया है। थाना प्रभारी नंगल इंस्पेक्टर दानिशवीर सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी।
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