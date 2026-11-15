चन्नी की ‘जवानी संभाल साइकिल यात्रा’ पहुंची मोगा, स्वागत में उमड़ी भीड़

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से निकाली जा रही ‘जवानी संभाल साइकिल यात्रा’ आज मोगा पहुंची। यात्रा पहले धर्मकोट से शुरू हुआ उसके बाद मोगा विधासभा पहुंचे मालविका सूद ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मौजूद रहे। मोगा विधानसभा में कांग्रेस के गुटबाजी देखने को मिला एक पासे मालविका सूद दूसरे पासे कांग्रेस और लीडर शिप मालविका सूद के यात्रा में बाकी लीडर शिप नहीं दिखे। जानकारी के अनुसार, यह साइकिल यात्रा 12 नवंबर को चमकौर साहिब से शुरू हुई थी। आज यात्रा के चौथे दिन मोगा जिले में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया। यात्रा मोगा जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस यात्रा के माध्यम से पंजाब में नशे की समस्या, बेरोजगारी और गैंगस्टरवाद जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है।वहीं, 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी की जनसंपर्क मुहिम के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करने और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाने का प्रयास किया जा रहा है।
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