Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Suspicious death of a two-and-a-half-year-old child in Ballupur village

मोहाली: गांव बल्लोपुर में ढाई साल के बच्चे की संदिग्ध मौत, पड़ोसियों की छत पर मिला शव

Sun, 15 Nov 2026 01:45 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 15 Nov 2026 01:45 PM IST
सार

मोहाली में पड़ोसी की छत पर ढाई साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चा शुक्रवार रात से लापता था। फिलहास पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

विज्ञापन
Suspicious death of a two-and-a-half-year-old child in Ballupur village
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे विधायक - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोहाली के गांव बल्लोपुर में शनिवार को उस समय मातम छा गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए ढाई वर्षीय बच्चे गुरसाज का शव पड़ोस के एक मकान की छत पर मिला। यह घटना शुक्रवार को तब हुई जब बच्चा घर के बाहर गली में खेल रहा था और अचानक लापता हो गया।
विज्ञापन


बच्चे के लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। शनिवार को बच्चे का शव मिलने से परिवार में गहरा सदमा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


पुलिस बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने गांव बल्लोपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed