पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव वाले दिन भी प्रचार जारी

{"_id":"6a947b3acb65b7506f0ca2a4","slug":"video-mafia-dharmendra-kirthals-property-worth-rs-350-crores-confiscated-55-cases-including-murder-and-murderous-attack-registered-against-dharmendra-in-three-states-mafia-is-lodged-in-ambedkar-nagar-jail-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"Baghpat: माफिया धर्मेंद्र किरठल की 3.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, धर्मेंद्र के खिलाफ तीन राज्यों में हत्या, जानलेवा हमला करने समेत 55 मामले दर्ज, अंबेडकरनगर जेल में बंद है माफिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}