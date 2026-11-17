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कोटकपूरा में भारत विकास परिषद ने सामाजिक प्रोजेक्टों की बनाई रूपरेखा, सर्दी के मद्देनजर जरूरतमंद स्कूली बच्चों को बांटी जाएगी जर्सियां

शाहिल शर्मा

Updated Tue, 17 Nov 2026 09:42 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 09:42 AM IST

भारत विकास परिषद कोटकपूरा की दोनों शाखाओं की कार्यकारिणी की बैठक स्थानीय अग्रवाल भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य शाखा के प्रधान कपिल गोयल और स्वामी विवेकानंद शाखा के प्रधान नरेश गोयल ने की। इस अवसर पर प्रांतीय सलाहकार नरेशपाल कांसल और सुभाष गोयल ने विशेष रूप से भाग लिया। ... और पढ़ें

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