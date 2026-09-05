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चंडीगढ़ में सुखना लेक पर नशे के विरुद्ध वाॅकथान में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर वाॅकथान को रवाना किया। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और नशे के विरोध में शपथ भी ली गई।

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