कोटकपूरा से मानसा मोर्चे में पहुंचे अकाली दल वारिस नेता रछपाल सिंह सोसन

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शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे के वरिष्ठ नेता एवं कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र के हलका इंचार्ज रछपाल सिंह सोसन ने मानसा में चल रहे मोर्चे में पहुंचकर लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे परिवार के साथ एकजुटता दिखाने का आह्वान किया। मोर्चे से संदेश जारी करते हुए सोसन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मोर्चे को जबरन खत्म करवाने की साजिश रच रही है। उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस प्रशासन किसी भी दिन रात के समय कार्रवाई कर मोर्चे को समाप्त करवाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में इंसाफ पसंद लोगों को बड़ी संख्या में मोर्चे में पहुंचकर परिवार का साथ देना चाहिए। उन्होंने बाहरी क्षेत्रों से आने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मोर्चे में शामिल होने के लिए इस तरह तैयारी करके आएं कि जरूरत पड़ने पर रात के समय भी वहां रुक सकें। उनका कहना था कि रात के समय मोर्चे में लोगों की संख्या कम हो जाती है और ऐसे में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने मोर्चे का नेतृत्व कर रहे परिवार के सदस्यों के साथ-साथ समाजसेवी लक्खा सिधाना और भाना सिद्धू के प्रयासों की भी सराहना की।

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