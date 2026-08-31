यूआईएलएस विभाग में फीस जमा करवाने आए छात्र को नहीं मिली एंट्री

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यूआईएलएस विभाग में धनास से विद्यार्थी आर्यन अपनी फीस जमा करवाने आया था।आर्यन ने बताया कि आज उसकी फीस सबमिट करने का आखिरी दिन है। वेबसाइट पर जो फीस दिख रही है वह गलत दिखा रही है, उसकी करेक्शन के लिए वह डिपार्टमेंट पहुंचे थे लेकिन उन्हें गेट से अंदर एंट्री नहीं मिली।

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