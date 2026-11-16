{"_id":"6afa8769db4896bd09094b81","slug":"video-a-procession-of-108-kalash-ceremonial-pots-was-taken-out-from-the-sheetla-temple-in-firozpur-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर के शीतला मंदिर से निकाली गई 108 कलश यात्रा, बाजारों में गूंजे जयकारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर कैंट स्थित शीतला मंदिर से महिलाओं की ओर से 108 कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश उठाकर कतारबद्ध होकर यात्रा में शामिल हुईं। कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने धार्मिक भावना के साथ यात्रा में भाग लिया। बाजारों से गुजरते समय जगह-जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। पूरे रास्ते धार्मिक माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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