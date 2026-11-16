बठिंडा में जमीनी विवाद: मालिकाना हक की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार, सरपंच पर लगाए ये आरोप

बठिंडा जिले के गांव दयालपुरा मिर्जा में जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक अनोखी घटना सामने आई है। करीब सौ साल पहले सरदारों द्वारा दान की गई जमीन को वर्तमान महिला सरपंच द्वारा अपने बेटे और अन्य साथियों के नाम पर करवाए जाने के विरोध में, जमीन पर खेती करने वाले परिवार रविवार सुबह पांच बजे पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर मौजूद दस से पंद्रह लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जमीन उनके नाम की जाए, तभी वे नीचे उतरेंगे।

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टंकी पर चढ़े मंजीत सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों को करीब 100 साल पहले सरदारों ने करीब बारह एकड़ जमीन दान की थी, जिसकी गिरदावरी भी उनके परिवारों के नाम पर है। मंजीत और अमृतपाल के अनुसार, गांव की मौजूदा महिला सरपंच सुरिंदर कौर ने अपने बेटे गुरसेवक सिंह के माध्यम से 2016-2017 में इस जमीन को अपने नाम कराने का प्रयास किया था, लेकिन तब विरोध के कारण वे पीछे हट गए थे।मंजीत ने आरोप लगाया कि अब करीब छह महीने पहले, गांव की महिला सरपंच सुरिंदर कौर ने रामपुरा फूल के मौजूदा आप विधायक के इशारे पर तहसीलदार, पटवारी और पंचायत सचिव के साथ मिलकर इस जमीन को गलत तरीके से अपने और अपने साथियों के नाम ट्रांसफर करवा लिया है। इस विवाद के कारण जमीन पर काबिज परिवार विरोध प्रदर्शन के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं।इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन के सामने यह एक गंभीर चुनौती पेश हो गई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि सोमवार सुबह परिवार के सदस्य टंकी पर चढ़ गए थे जो रातभर टंकी से नीचे नहीं उतरे।