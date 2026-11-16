{"_id":"6afa83d96c12696db9064035","slug":"chhath-festival-concludes-in-chandigarh-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में छठ पर्व: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हुआ व्रत का समापन, सेक्टर-42 में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। देशभर में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भास्कर की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर विभिन्न शहरों में छठ घाटों, नदियों और तालाबों के किनारे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। विज्ञापन

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चंडीगढ़ के 42 सेक्टर में न्यू लेक पर छठ पर्व के समापन पर मनमोहक नजारा देखने को मिला। तड़के चार बजे ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। सैकड़ों महिलाओं ने छठी मइया और सूर्य की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए कामना की।

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प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चार दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठ पर्व को दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रकृति को समर्पित इस दिव्य उत्सव में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला। छठी मइया से विनती है कि वे सभी व्रतियों के साथ-साथ देशभर के मेरे परिवारजनों को अपना शुभाशीष प्रदान करें।'

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