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कोटकपूरा में अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से महाराजा अग्रसेन जयंती पर 11 अक्टूबर को आयोजित होगी विशाल शोभायात्रा
कोटकपूरा में अग्रवाल सेवा समिति (रजि.) की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष शीतल गोयल और सचिव स्वतंत्र गोयल ने बताया कि शोभायात्रा 11 अक्टूबर 2026, रविवार को दोपहर 2:30 बजे से प्रभु इच्छा तक निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा का शुभारंभ पुरानी अनाज मंडी स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर से होगा और यह विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरंग भवन पहुंचेगी। समिति पदाधिकारियों ने समाज के लोगों से इस शोभायात्रा में बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने समाज में समानता, सहयोग, सेवा और एकता का संदेश दिया। शोभायात्रा के माध्यम से उनके आदर्शों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया।
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