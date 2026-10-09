गुरुहरसहाय के गांव गोलू का में मार्बल कारोबारी की स्विफ्ट कार छीनकर फरार हुए लुटेरे

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गुरुहरसहाय के गांव गोलू का में वीरवार रात लूट की वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार, बालाजी मार्बल की स्विफ्ट कार को लुटेरे छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई। गांव गोलू का में रात साढ़े आठ बजे आमतौर पर इस समय काफी चहल-पहल रहती है। व्यस्त समय में हुई इस वारदात से लोगों में चिंता का माहौल है।

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