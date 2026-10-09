गाैरव यादव पंजाब के रेगुलर डीजीपी नियुक्त: पंजाब सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, यूपीएससी ने भेजा था नाम

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गौरव यादव अब तक पंजाब के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी नियुक्ति के साथ, राज्य को अपना पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख मिल गया है। यह नियुक्ति एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुई है जिसमें विभिन्न अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। यूपीएससी ने पंजाब सरकार को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजा था। इस पैनल में से ही गौरव यादव का चयन किया गया है। सरकार ने यूपीएससी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया।

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गाैरव यादव का पंजाब का रेगुलर डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी ने सरकार को डीजीपी पर रेगुलर पोस्टिंग के लिए तीन नामों का पैनल भेजा था, जिसमें से सरकार ने यादव के नाम पर मुहर लगा दी है।