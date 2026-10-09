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गाैरव यादव पंजाब के रेगुलर डीजीपी नियुक्त: पंजाब सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, यूपीएससी ने भेजा था नाम

Fri, 09 Oct 2026 10:32 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 09 Oct 2026 10:32 AM IST
सार

पंजाब सरकार ने गौरव यादव को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यादव अभी कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के तौर पर काम कर रहे थे।  

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Gaurav Yadav appointed regular DGP of Punjab government issues notification UPSC
डीजीपी गाैरव यादव। - फोटो : X @DGPPunjabPolice

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गाैरव यादव का पंजाब का रेगुलर डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी ने सरकार को डीजीपी पर रेगुलर पोस्टिंग के लिए तीन नामों का पैनल भेजा था, जिसमें से सरकार ने यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। 
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गौरव यादव अब तक पंजाब के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी नियुक्ति के साथ, राज्य को अपना पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख मिल गया है। यह नियुक्ति एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुई है जिसमें विभिन्न अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। यूपीएससी ने पंजाब सरकार को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजा था। इस पैनल में से ही गौरव यादव का चयन किया गया है। सरकार ने यूपीएससी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया।
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