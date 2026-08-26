{"_id":"6a8e8a97ba5b7a21e4051f3b","slug":"raja-warring-on-akali-bjp-alliance-it-doesn-t-matter-to-us-whether-you-fight-alone-or-together-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अकाली-बीजेपी गठबंधन पर बोले राजा वड़िंग, 'अकेले लड़ो या साथ, हमें फर्क नहीं'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए वड़िंग ने कहा कि पंजाब की जनता बीजेपी और अकाली दल से खफा है। राजा वड़िंग ने कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई हैं। उन्होंने बीजेपी और अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों दल साथ चुनाव लड़ें या अलग-अलग, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वड़िंग के मुताबिक, कांग्रेस अपनी राजनीतिक लड़ाई जनता के मुद्दों पर लड़ेगी और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की किसी भी संभावना को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है।



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