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पंजाब: अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से दिया इस्तीफा

Fri, 28 Aug 2026 05:41 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:41 PM IST
सार

चमकौर साहिब को पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का सियासी गढ़ माना जाता है। आप के इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है।

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Jasvir Singh Garhi, Chairman of the Punjab Scheduled Castes Commission, has resigned from his post
जसवीर सिंह गढ़ी - फोटो : संवाद

विस्तार
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पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि उन्हें चमकौर साहिब का हलका प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए वो आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं। दरअसल, चमकौर साहिब को पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का सियासी गढ़ माना जाता है। आप के इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है।
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पूरे पंजाब में इस बात की चर्चा थी। मैं पंजाब से बाहर था। कल मैं किसी का फोन भी नहीं उठा पाया था। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हलके चमकौर साहिब में आने वाले इलेक्शन में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है।
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