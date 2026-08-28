पंजाब: अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से दिया इस्तीफा

विज्ञापन





Punjab State Scheduled Castes Commission Chairman Jasvir Singh Garhi resigns from his post pic.twitter.com/x6IeEEmwJn — ANI (@ANI) August 28, 2026 विज्ञापन



पूरे पंजाब में इस बात की चर्चा थी। मैं पंजाब से बाहर था। कल मैं किसी का फोन भी नहीं उठा पाया था। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हलके चमकौर साहिब में आने वाले इलेक्शन में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। पूरे पंजाब में इस बात की चर्चा थी। मैं पंजाब से बाहर था। कल मैं किसी का फोन भी नहीं उठा पाया था। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हलके चमकौर साहिब में आने वाले इलेक्शन में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि उन्हें चमकौर साहिब का हलका प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए वो आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं। दरअसल, चमकौर साहिब को पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का सियासी गढ़ माना जाता है। आप के इस फैसले को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है।