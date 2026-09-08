{"_id":"6a9fbf35e1e45eab830b85f2","slug":"raja-warring-meets-sachin-pilot-discusses-punjab-congress-and-election-preparations-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सचिन पायलट से मिले राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस और चुनावी तैयारियों पर चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब कांग्रेस में नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट से दिल्ली में मुलाकात की। पायलट के जन्मदिन के मौके पर हुई इस मुलाकात में वड़िंग ने उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं। बैठक में पंजाब कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ पार्टी के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। वड़िंग ने पायलट को 8 सितंबर को चंडीगढ़ में भगवंत मान सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शन की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, वड़िंग ने पायलट को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया। हालांकि, पायलट ने फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने से दूरी बनाए रखने के संकेत दिए हैं।

... और पढ़ें