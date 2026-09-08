पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन: सीएम आवास घेरने निकले नेताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग, जबरदस्त हंगामा

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यह प्रदर्शन पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही चंडीगढ़ में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना था। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की दिशा में मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले चेतावनी दी। चेतावनी के बावजूद, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और पुलिस घेरा तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद, पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। वाटर कैनन के तेज पानी के फव्वारों से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। पुलिस ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सहित कई प्रमुख नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्हें कांग्रेस भवन के पास ही रोककर रखा गया, जिससे वे मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच सके।इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किया। उनके साथ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल थे। सभी प्रदर्शनकारी एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे। वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस ने पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। जैसे ही भीड़ मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ी, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया। सबसे पहले वाटर कैनन का उपयोग किया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और अन्य नेताओं को कांग्रेस भवन के पास ही रोक दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शन को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया गया।