'कांग्रेस में नहीं गुटबाजी': दिल्ली में बोले परगट सिंह, आप को बताया रेत की दीवार

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह शनिवार को दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। गुरुद्वारे में नतम्स्क होने के बाद उन्होंने पंजाबियों से एकजुट होकर प्रदेश को नफरत और हिंसा फैलाने वाली ताकतों से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिबान के नाम पर बसे पंजाब में सभी को मिलकर सरबत के भले, सांझीवालता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना होगा।

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