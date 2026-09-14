Gulab Sidhu Firing: पंजाबी सिंगर के घर फायरिंग, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी; मूसेवाला कनेक्शन?

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पंजाब में एक बार फिर से पंजाबी गायकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बरनाला जिले के फरवाही गांव में मशहूर पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर पर शनिवार रात नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इस हमले की जिम्मेदारी एक गैंगस्टर ने ली है और इसका कनेक्शन दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला से जोड़ा जा रहा है।ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गुलाब सिद्धू कौन हैं, सिद्धू मूसेवाला से उनका क्या रिश्ता है और उन पर यह जानलेवा हमला क्यों हुआ? गुलाब सिद्धू पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं, जिनके गानों पर करोड़ों व्यूज आते हैं। उनके गानों और अंदाज में अक्सर लोग सिद्धू मूसेवाला की झलक देखते हैं।गुलाब सिद्धू ने साल 2020 में सिद्धू मूसेवाला के साथ 'बाई बाई' गाने में काम किया था, जो उनके करियर के सबसे चर्चित कोलैबोरेशन में से एक रहा।गुलाब के हाथों पर मूसेवाला का टैटू नजर आता है और वह आज भी सोशल मीडिया पर अक्सर सिद्धू मूसेवाला के लिए न्याय मांगते देखे जाते हैं।उनके 'लाहौर', 'आधी पागल', 'जान मेरिये', 'शुकर मालका', 'सरपंच', 'पंज सत्त', 'वाइब' और 'डेड जोन' जैसे गाने युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं।

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