{"_id":"6ab7a87d5c380f3b9f075681","slug":"ed-raids-in-punjab-spark-political-turmoil-pitting-aap-and-bjp-against-each-other-police-also-questioned-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब में ईडी की रेड से सियासी घमासान,आप-भाजपा आमने-सामने;पुलिस पर भी सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब-चंडीगढ़ में दो दिनों के भीतर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) कार्यालय, मंत्री के भांजे और आईएएस के घर व आप मंत्रियों की कोठियों के बीच स्थित एक सरकारी आवास पर ईडी की कार्रवाई से सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता आमने-सामने हैं जबकि पंजाब पुलिस भी निशाने पर आ गई है। शिरोमणि अकाली दल ने इस मसले पर सरकार की घेराबंदी की है। आप नेता इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बता रहे हैं, वहीं भाजपा नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई से आप को ऐतराज क्या हैं। पंजाब व चंडीगढ़ में अप्रैल से लेकर अभी तक ईडी विभिन्न मामलों में करीब 15 रेड को अंजाम दे चुकी है। इसी का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। आप सरकार में मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने आरोप लगाया कि चुनाव वाले राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।

... और पढ़ें