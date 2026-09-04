{"_id":"6a9a668a0de4244d30098b36","slug":"anurag-dhanda-s-big-statement-on-raghav-chadha-s-name-being-removed-from-the-voter-list-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से हटने पर अनुराग ढांडा का बड़ा बयान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने पंजाब की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। ढांडा ने कहा कि राघव चड्ढा का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना गंभीर विषय है और इसकी स्पष्टता सामने आनी चाहिए। वहीं, उन्होंने पंजाब में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की मतदाता सूची से हटाए जाने के मामले पर सवाल उठाए। अनुराग ढांडा ने राम मंदिर ट्रस्ट के CEO की पंजाब में सक्रियता और हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन गतिविधियों को पंजाब की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताते हुए निशाना साधा।



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