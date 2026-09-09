{"_id":"6aa1238a09dc000ef303faba","slug":"accused-arrested-in-punjab-social-media-influencer-manjeet-kaur-murder-case-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मनजीत कौर हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मनजीत कौर का अपहरण कर हत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने कपूरथला के रहने वाले आरोपी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपों ने मनजीत के गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर उसकी हत्या की, आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मनजीत कौर यह कहती थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका है और शादी के लिए दबाव बना रही थी। जबकि आरोपी को मनजीत के चरित्र पर शक था और वह लगातार बच्चा किसी और का होने की बात कहता था। इसी को लेकर उन दोनों के बीच कई बार तीखी नोंक-झोक और मारपीट तक हुई। इसके बाद आरोपी ने पूरी प्लानिंग के तहत मनजीत कौर का अपहरण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सूत्र बताते हैं कि पकड़े गए आरोपी ने दोनों के कॉमन फ्रेंड शुभी के जरिए मनजीत को फोन कर मिलने के लिए सेक्टर 34 में बुलवाया था । जहां आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मनजीत का अपहरण कर उसे खरड़ ले गया,जहां उसके साथ मारपीट करने के बाद शहतूत के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मृतका की मां ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि शुभी और पिंदा ने कॉल कर उनकी बेटी को सेक्टर-34 में बुलाया था। इसके बाद 3 और 4 जुलाई की रात दोनों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे गाड़ी में अगवा कर मोरिंडा के जंगल क्षेत्र में ले गए। वहां उसे सतूत के पेड़ से बांधकर आग लगा दी। शिकायकर्ता मां के अनुसार, आग लगाने के बाद आरोपी फरार हो गए। इसी दौरान बेटी का एक जानकार वहां अचानक पहुंचा और कंबल डालकर आग बुझाई। इसके बाद उसे मोरिंडा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। जहां उसकी मौत हो गई, आरोप है कि घटना के बाद से खरड़ पुलिस ने न तो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और ने इंफ्लूएंसर के होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज किए।

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