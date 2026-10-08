{"_id":"6ac79178762d796d280f2bd8","slug":"1-5-crore-theft-uncovered-in-kansal-four-arrested-including-maid-who-worked-in-the-house-for-13-years-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांसल में डेढ़ करोड़ की चोरी का खुलासा, 13 साल से घर में काम कर रही नौकरानी समेत चार गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांसल क्षेत्र में एक घर से करीब डेढ़ करोड़ के सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी होने के मामले में नयागांव पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में घर में बीते करीब 13 साल से नौकरानी के तौर पर काम कर रही रैनू लामा, उसकी सहेली काजल तथा दो सुनार बृजेश और निशांत वर्मा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, रैनू लामा इस चोरी की मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ समय से रैनू लामा की जीवनशैली में अचानक बदलाव देखने को मिला। वह अपने दोस्तों और परिचितों के साथ चंडीगढ़ के महंगे क्लबों में पार्टियां करने लगी थी। इसके अलावा उसके द्वारा हवाई यात्रा करने और महंगी मौज-मस्ती पर रकम खर्च किए जाने की जानकारी भी सामने आई। रैनू की बदली हुई जीवनशैली को देखकर मकान मालिक पंकज गुप्ता को उस पर शक हुआ। इसके बाद घर में रखे सोने के आभूषणों की जांच की गई तो कई गहने गायब मिले। इस संबंध में पंकज गुप्ता की शिकायत पर नयागांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

... और पढ़ें