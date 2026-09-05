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अमृतसर में जन्माष्टमी समारोह में हांडी फोड़ने के बाद भिड़े युवक, मारपीट का वीडियो वायरल
अमृतसर के शक्ति नगर इलाके में बीती रात जन्माष्टमी समारोह के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब हांडी तोड़ने के बाद कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और युवक आपस में भिड़ गए।
जानकारी के मुताबिक, जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हांडी फोड़ने की रस्म पूरी होने के बाद किसी बात को लेकर युवकों के बीच बहस हो गई। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कुछ ही देर में मामला मारपीट तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन युवक एक-दूसरे से उलझते रहे।
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक आपस में बहस और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
फिलहाल विवाद की वास्तविक वजह और मारपीट में शामिल युवकों की पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस की ओर से मामले की जांच किए जाने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।
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