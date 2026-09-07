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Amritsar News: हथियार बरामदगी के लिए घर ले गई पुलिस को धक्का देकर आरोपी भागा

Mon, 07 Sep 2026 06:10 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 07 Sep 2026 06:10 PM IST
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The accused escaped after shoving the police officers who had taken him to his house to recover weapons
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। कस्बा राजासांसी में एक आरोपी सुखदीप सिंह उर्फ सुख पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। थाना सदर पुलिस उसे हथियार बरामद करने उसके घर ले गई थी।
पुलिस ने सुखदीप सिंह को एक वारदात के मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने हथियार के संबंध में जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामद करने राजासांसी स्थित उसके घर पहुंची। जैसे ही टीम घर पहुंची आरोपी ने पुलिस कर्मियों को धक्का दिया। वह मौके से भाग निकला। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में दबिश देकर उसे दोबारा गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। फरार आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वह विभिन्न वारदात में शामिल है।
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