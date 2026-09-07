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Amritsar News: सिख बच्चे से रैगिंग पर अकाल तख्त साहिब सख्त

Mon, 07 Sep 2026 05:58 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 07 Sep 2026 05:58 PM IST
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Akal Takht Sahib takes a strict stance on the ragging of a Sikh child
बोले- बच्चों की सुरक्षा में नाकाम प्रिंसिपल को हटाया जाए
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सोलन के बोर्डिंग स्कूल की घटना पर जताई नाराजगी, वायरल वीडियो न चलाने और बच्चे की पहचान गोपनीय रखने की अपील की
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक बोर्डिंग स्कूल में सिख बच्चे के साथ रैगिंग हुई। इस घटना पर श्री अकाल तख्त साहिब ने कड़ा रुख अपनाया है। जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने घटना की कड़ी निंदा की।
उन्होंने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जत्थेदार ने स्कूल प्रबंधन से तत्काल प्रिंसिपल को बदलने को कहा। प्रिंसिपल विद्यार्थियों के बीच अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे के साथ रैगिंग या अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। जत्थेदार ने पीड़ित सिख बच्चे और उसके परिवार से बातचीत की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि श्री अकाल तख्त साहिब इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है।
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पुलिस कार्रवाई और वीडियो अपील
परिवार की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने रैगिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने सख्त धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। जत्थेदार ने मीडिया और वेब चैनलों से वायरल वीडियो न चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बच्चे की पहचान सार्वजनिक न की जाए। स्कूल प्रबंधन ने एक सप्ताह के भीतर प्रिंसिपल को बदलने का आश्वासन दिया है।
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