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Amritsar News: संयुक्त कार्रवाई के दौरान हेरोइन, कारतूस और ड्रोन बरामद

Mon, 07 Sep 2026 05:56 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 07 Sep 2026 05:56 PM IST
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Heroin, cartridges, and a drone recovered during a joint operation
दो अन्य मामलों में हेरोइन और ड्रग मनी भी बरामद
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संवाद न्यूज एजेंसी

अमृतसर। सीमा क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 988 ग्राम हेरोइन, 19 कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया गया। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में ड्रग मनी भी जब्त की है।
बीएसएफ की 181 बटालियन को राजाताल बीओपी पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस को सूचित करने के बाद संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। मौके से 555 ग्राम हेरोइन और 7.63 एमएम के 19 कारतूस मिले। एक मेंविक प्रो ड्रोन भी बरामद किया गया। 181 बटालियन की डी कंपनी के कमांडर एसआई संजीव कुमार यादव की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ड्रोन के जरिये हेरोइन रिसीव करने वालों की जांच कर रही है।
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अन्य गिरफ्तारियां और बरामदगी
कंबो थाना पुलिस ने हरविंदर सिंह उर्फ गुड्डा और सुखविंदर सिंह उर्फ सुख्खा को गिरफ्तार किया। उनके पास से 468 ग्राम हेरोइन, 1400 रुपये ड्रग मनी और एक बिना नंबर की बाइक मिली। ये आरोपी पंजाब और अन्य राज्यों में हेरोइन की सप्लाई करते थे। जंडियाला थाना पुलिस ने विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की को 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। उसके कब्जे से 80 हजार रुपये ड्रग मनी, एक आई-20 कार, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ।
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