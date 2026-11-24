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26 नवंबर को मोगा के मटवाणा गांव में होगी आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली, अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

शाहिल शर्मा

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:13 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:13 PM IST







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आम आदमी पार्टी की अमृतसर जिला नेतृत्व की ओर से अहम बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें 26 नवंबर को मोगा के गांव मटवाणा में होने वाली पार्टी की स्थापना दिवस रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। पार्टी ने इस रैली को ‘खुशहाल पंजाब और रंगला पंजाब’ के संकल्प से जोड़ते हुए बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी की है। ... और पढ़ें

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