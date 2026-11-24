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प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु घर में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। श्री दरबार साहिब के आसपास संगतों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु घर में माथा टेक रहे हैं और इलाही गुरबाणी के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं।

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