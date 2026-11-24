#WATCH | Amritsar, Punjab: Devotees take a holy dip in the Golden Temple sarovar to mark the 557th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. https://t.co/tqgLqDXadY विज्ञापन November 24, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रकाश पर्व के अवसर पर स्वर्ण मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की चहल-पहल देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद गुरुघर में माथा टेक रहे हैं और गुरबाणी का श्रवण कर रहे हैं। पूरे परिसर में भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल बना हुआ है।गौरतलब है कि श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता को एकता, समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया को सत्य, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।